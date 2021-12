Rumeurs NBA: Gordon Hayward aux Indiana Pacers

Même si Gordon Hayward Il n’a jamais joué pour les Indiana Pacers, il est une icône de la ville pour diverses raisons. L’attaquant vedette est né à Indianapolis et a fréquenté l’Université Butler, faisant sa marque. Hayward a fait sa carrière NBA entre l’Utah Jazz, les Boston Celtics et maintenant le Charlotte frelons, donc un nouveau changement ne serait pas fou à ce stade. Et d’autant plus que les Pacers se sont beaucoup intéressés à lui ces dernières années.

Rumeurs NBA: Le projet Indiana est en train de se reconstruire en ce moment, donc faire appel à un joueur local en tant que star pourrait être un nouveau départ important. Brett Siegel de NBA Analysis Network a proposé un échange qui comprend Hayward et deux futurs choix de deuxième tour en échange de Turner, Jeremy Lamb et d’un choix de premier tour 2023, dont les Hornets pourraient être très satisfaits.

Le chemin

Depuis qu’ils sont devenus un agent libre pour la première fois après la saison 2016-17, les Pacers ont l’intention d’avoir Hayward à un moment donné, et le moment est peut-être enfin venu pour la franchise de se débarrasser de son épine. Avec la grande forme dans laquelle il joue maintenant, échanger Gordon serait certainement une décision difficile pour les Hornets, mais ils ne devraient pas y réfléchir à deux fois si les Pacers exprimaient leur volonté d’échanger Turner pour lui.