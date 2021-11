Rumeurs NBA : Ils parient sur la sortie de 2 cracks des Brooklyn Nets

La crise à laquelle tous les prétendants au ring doivent faire face au cours de la saison a déjà atteint Filets de Brooklyn. Alors que la situation complexe de Kyrie Irving et son absence dans l’équipe, en plus d’un retour de blessure important comme Nico Claxton et Joe Harris, la réalité est que ceux de Steve Nash ils ne parviennent pas à gagner les matchs qu’ils attendaient.

La dure défaite d’hier lorsqu’ils ont reçu l’équipe la plus en forme de la ligue, les Golden State Warriors, a déclenché un tourbillon de critiques qui commence à déclencher une série de rumeurs NBA assez actives dans les bureaux qu’elle commande. Sean Marques.

Sans aller plus loin, l’un des journalistes cités dans l’information NBA telle qu’elle est Stephen A. Smith a confirmé que les Brooklyn Nets prévoyaient de réévaluer sérieusement sa liste, en mettant particulièrement l’accent sur ses stars.

C’est ainsi que sont les choses

Le seul qui a l’approbation absolue de Steve Nash et du reste des dirigeants des Nets est Kevin Durant. Ils le considèrent comme le leader de l’équipe, ses chiffres sont très bons et la baisse collective n’a que peu ou rien à voir avec ses performances.

Cependant, la situation de Kyrie Irving c’est celui qui inquiète le plus et pour des raisons logiques. Le meneur de jeu n’a encore joué aucun match pour des raisons personnelles et est sur le point d’être éliminé par l’équipe de New York qui essaierait de profiter de cet espace salarial avec d’autres joueurs qui peuvent apporter des choses positives à l’équipe.

En outre, des doutes ont commencé à être placés dans le nuage de James Harden. Bien que sa performance ne soit pas négative, on attend plus de l’une des superstars de la ligue dans tous les aspects du jeu.

Les deux sortiront-ils, un seul ou aucun ? Quel est l’avenir à court terme de la tête de série quand il s’agit de gagner le ring ?