Rumeurs NBA: Isaiah Thomas au CSKA Moscou, alignement et rotation

Nouvelle d’envergure mondiale celle qui a émergé avec force ces dernières heures autour du mythique Isaïe Thomas. Puni par des blessures, diminué par son manque de stature qui le rend vulnérable maintenant que ses conditions physiques se sont détériorées et sans la confiance de la plupart de la ligue, selon le Rumeurs NBA Le joueur a jugé nécessaire de profiter à nouveau de ce sport et s’il doit se rendre en Europe pour le faire, il n’hésitera pas. A tel point que les négociations en vue de sa signature pour le CSKA Moscou Ils sont sur la bonne voie, selon le média grec overfm. L’ancien chef spirituel des Boston Celtics est connu pour s’être entraîné cet été avec diverses équipes, dont les Lakers, mais il n’avait aucune garantie qu’une équipe le signerait et semble blasé de devoir continuer à chercher sa vie.

Et c’est que le voyage de basket-ball de Isaïe Thomas ces dernières années, c’est vraiment compliqué. Sa carrière a été exceptionnelle entre 2011 et 2017, années au cours desquelles il a étonné par son jeu électrique et sa capacité de marquer et de diriger, en Sacramento Kings, Phoenix Suns et surtout dans Celtics de Boston, devenant All Star et gagnant le cœur de tous les fans de Garden. Ses problèmes de hanche ont été une épreuve depuis cette équipe, lui faisant perdre beaucoup de capacité de saut et de puissance dans le bas de son corps, ce qui a un impact très négatif sur un joueur de 1,75 m comme lui. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Washington Wizards et New Orleans Pelicans Ils lui ont donné des opportunités précises entre 2018 et 2021, mais aucune franchise n’a jamais vraiment misé sur lui étant donné qu’il les a beaucoup pénalisés sur le plan défensif et qu’il était loin de son meilleur niveau de jeu.

Isaïe Thomas Il est conscient qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps en tant que professionnel et maintenant qu’il se sent mieux face à ses problèmes physiques, il veut en profiter pour jouer. Atterrir sur le CSKA Moscou Ce serait une véritable bombe médiatique pour une Euroligue qui n’a pas recruté de talent NBA cet été et qui, comme si cela ne suffisait pas, a vu l’un de ses grands bastions, Kevin Pangos, mettre le cap sur les Etats-Unis. L’équipe russe a Daniel Hackett comme meneur de départ, bien qu’il puisse agir comme gardien, tout comme Alexey Shved. Ils ne finissent pas de convaincre Lundberg, Ukhov et Komenko, si bien que l’Américain pourrait avoir le statut de titulaire et profiter de nombreuses minutes.

Composition et rotation du CSKA Moscou avec Isaiah Thomas

Bases : Thomas, Hackett et Ukhov

Escortes : Rasé, Grigonis et Lundberg

Avant-toit : Clyburn, Kurbanov et Bolomboy

Power-Forwards : Shengélia, Antonov, Khomenko et Lopati

Pivots : Milutinov, Voigtmann