Rumeurs NBA : John Collins a également reçu plusieurs offres de sortie

Un autre des noms intéressants de la pré-saison NBA sera celui de John Collins, attaquant des Atlanta Hawks quelle bonne performance il a montré cette saison. Cependant, son départ est de plus en plus répandu dans l’environnement de marché de la meilleure ligue de basket-ball de la planète.

Les équipes qui se sont le plus rapprochées de la signature éventuelle de l’attaquant américain sont Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Miami Heat et Minnesota Timberwolves. Quatre destinations plus qu’intéressantes qui correspondent au style de jeu de l’une des plus agréables surprises de la saison.