Rumeurs NBA: John Wall aime l’alignement des Philadelphia Sixers

Si nous devions souligner certains des noms qui auront le plus d’impact dans cette dernière ligne droite du marché des transferts de la NBA, probablement ceux de Ben Simmons et John Wall seraient parmi ceux qui sortiraient avant. Et avec des raisons évidentes que nous tenterons d’exposer ci-dessous :

– L’attaquant australien de Sixers de Philadelphie Il a déjà confirmé qu’il ne retournera pas dans son équipe actuelle, même pas dans les camps d’entraînement, et sera transféré au plus offrant dans les plus brefs délais.

– La base de Fusées, qui a négocié un rachat finalement écarté, pour lequel de Houston ils veulent entendre des propositions pour poursuivre la reconstruction de la franchise texane.

Et la réalité est que les deux protagonistes de ces lignes pourraient être impliqués dans un accord entre les deux, puisque la compréhension des deux franchises semble de plus en plus proche de l’étouffement du temps pour pouvoir résoudre la situation complexe des deux joueurs.

Les Sixers ou les Rockets gagneraient-ils ?

Face à l’impossibilité de récupérer Ben Simmons comme le meilleur partenaire sur le parquet de Joël embiid, l’arrivée d’un autre meneur de jeu serait intéressante. Un meneur avec beaucoup de capacité de marquer pour soustraire les défenseurs du Camerounais, avec la menace d’un tir extérieur et une pénétration qui libère des espaces. Un talent incontestable qui, malgré la punition des blessures, continue de se tailler un cadeau dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Cependant, bien que les Sixers de Philadelphie sortiraient en tête, ceux de Rivières Doc ils perdraient un joueur qui, dans sa meilleure version, a une vision du jeu, un maniement du ballon et un physique qui contribue beaucoup sur le terrain. Et c’est ce que les Houston Rockets veulent entourer des joueurs comme Jalen vert qui représentent le présent et l’avenir des Texans.