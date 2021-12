Rumeurs NBA : John Wall aux Clippers en échange de Serge Ibaka

Rumeurs NBA: Dans Clippers de Los Angeles ils veulent gagner le championnat à tout prix, et pour cela ils ont en tête un transfert pour renforcer leur jeu extérieur. Et pour ce faire, Serge Ibaka est susceptible de quitter la franchise de Los Angeles. Dan Favale de Bleacher Report est celui qui a tiré l’information.

Ce mouvement serait avec les Clippers envoyant un colis qui comprend Eric Bledsoe, Ibaka et Luke Kennard aux Houston Rockets en échange de mur de Jean. Le gardien texan n’a peut-être pas son meilleur moment de reconnaissance en ce moment, mais il n’y a pas si longtemps, il avait en moyenne 20,6 points, 6,9 passes décisives et 1,1 interceptions par match.

Le mur à ce niveau pourrait être la pièce manquante de Los Angeles. De la part d’Ibaka, si ce transfert se produisait, il jouerait un rôle crucial sur le marché car il ne serait pas surprenant qu’il soit libéré par la suite pour ne pas être dans un projet en reconstruction comme les Rockets.

SERGE! @sergeibaka 17 points

5 rebonds

7/9 sur les paniers Victoire des @LAClippers pic.twitter.com/jQjdSejNic – NBA Espagne (@NBAspain) 23 décembre 2021

Les clés

Bien que les Clippers devront probablement inclure des choix de repêchage si les joueurs qu’ils envoient ne seraient pas disposés à être à Houston. Cette décision serait très intéressante s’ils pouvaient satisfaire les Rockets avec des actifs futurs, car les Clippers auraient le meneur vedette dont ils avaient besoin ces années-là et certains de ces vétérans pourraient finir par renforcer un autre concurrent de la ligue pour donner encore plus d’excitation à la partie haut du classement et les playoffs.