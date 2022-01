Rumeurs NBA : Juancho Hernangómez et son départ des Boston Celtics

Saison de Juancho Hernangómez c’est une vraie épreuve. Signé avec Celtics de Boston l’été dernier et, même s’il savait qu’il lui serait difficile d’avoir une continuité dans le jeu, il n’imaginait sûrement pas qu’il serait un joueur aussi résiduel dans le Massachusetts. Cependant, simplement Je suis udoka ne compte pas sur lui. L’entraîneur des Verts, qui boucle une campagne plus que décevante, n’arrive pas à faire preuve de régularité dans son équipe. Il a tout essayé. Eh bien, tout, sauf donner des minutes à un Juancho qui a coulé sur le banc même lorsque l’équipe a été en proie à des pertes dues au coronavirus.

Ainsi, bien qu’ils n’aient pas quitté Rumeurs NBA dernièrement autour de lui le mettant hors de la Jardin TDComme l’ont commenté des collègues de Hoopshype, sa lumière pourrait venir avec la clôture du marché qui aura lieu le 10 février. Les Celtics ont très facile de ne pas payer de taxe de luxe cette année : se contenter de couper un Juancho qui ne compte pour rien du tout. On verra, car il a montré des qualités tout au long des cinq dernières années en NBA pour pouvoir être valable avec un rôle secondaire comme celui qu’il a eu dans les Nuggets d’abord et dans les Wolves plus tard.

Une situation intenable pour Juancho

Juancho Hernangómez a été signé en été par Celtics de Boston d’avoir potentiellement le rôle de premier remplaçant au poste de ‘4’ et aussi de pouvoir rajouter des minutes comme ‘3’ de réserve et ainsi donner du repos aux étoiles. Cependant, Grant Williams l’a dévoré et derrière lui, même un joueur de descente comme Jabari Parker a joué plus de minutes cette saison. Le salaire garanti de Juancho cette année est de 6,9 ​​kilos. Si les Celtics parvenaient à le placer dans une autre équipe, le joueur verrait la lumière et ceux du Massachusetts seraient en dessous de la Luxury Tax.