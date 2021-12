Rumeurs NBA : Kemba Walker sonne pour appeler les Los Angeles Clippers

Les Rumeurs NBA d’un départ plus que probable de marcheur Kemba des Knicks de New York, après avoir été séparés par ceux-ci. Ses mauvaises performances défensives lui feront toute offre à la baisse, percevant le meneur comme un joueur totalement défenestré et pour lequel les New-Yorkais pourront obtenir très peu en retour. Une franchise qui peut s’y intéresser est Clippers de Los Angeles, prêt à l’échanger contre Eric Bledsoé en échange de Walker et Kevin Knox, selon nbaanalysis.net.

