Rumeurs NBA : Kevin Knox, la clé de la signature de Collin Sexton pour les New York Knicks

C’est bien connu de tous Kevin Knox Ce n’est pas un joueur qui bénéficie de la confiance et de l’approbation de Tom Thibodeau pour ce qui semble destiné à sortir. Ce qui est amusant, c’est que, comme l’indique le Rumeurs NBA, votre départ de Knicks de New York peut être décisif pour ceux de la Grosse Pomme de signer collin sexton. La direction des Cleveland Cavaliers s’est déjà résignée à se débarrasser de sa jeune star, mais elle considère Knox comme un joueur au potentiel énorme. Pour les Knicks, la signature de Sexton est une priorité et ils envisageraient même de donner les sélections Toppin et Draft, mais le joueur qui s’intéresse vraiment à l’Ohio est le Knox susmentionné, comme l’a révélé nypost.com.