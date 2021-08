Rumeurs NBA : Kevin Love devient la cible des Brooklyn Nets

Filets de Brooklyn est actuellement l’équipe favorite pour remporter le titre de champion NBA cette prochaine saison 2021/22. Maintenir son “Big Three” de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, avec des écuyers de luxe tels que Joe Harris, Bruce Brown, Blake Griffin …, et avec les ajouts de ce dernier marché des transferts (avec Patty Mills comme le plus important en surbrillance), rien ne semble pouvoir l’arrêter.

En plus de ce qu’elle a déjà sur la liste, la franchise dirigée par l’ancien joueur Steve Nash veut mettre un dernier coup sur la table du marché avant le début de la saison. Les Nets ont jeté leur dévolu sur la Conférence Est, en particulier l’État de l’Ohio.

Selon le journaliste du New York Post Brian Lewis, Brooklyn s’est intéressé ces derniers jours à saisir la signature de Kévin Amour. Le joueur semble être plus en dehors que dans les Cleveland Cavaliers, et l’équipe de New York pense que prendre ses services leur laisserait déjà l’étiquette d'”équipe invincible”.

Pour Love, Brooklyn Nets est peut-être l’une des destinations les plus attrayantes de tous ceux qui peuvent s’intéresser à lui. Même s’il arrive à faire partie de la deuxième unité, les chances de remporter le ring sont plus grandes que même chez les Lakers de Los Angeles.

Refuser le « rachat »

Adrian Wojnarowski a annoncé il y a quelques instants que Love ne négocierait pas le rachat avec les Cleveland Cavaliers. Donc, si les rumeurs de la NBA sont vraiment vraies et que les Nets veulent le joueur, ils devront conclure un accord commercial avec les Cavs.