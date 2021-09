Rumeurs NBA : Kevin Love et Collin Sexton aux Golden State Warriors ?

in

Rumeurs NBA: Il y a eu de nombreuses conversations dans les rumeurs NBA impliquant les Cleveland Cavaliers. Selon prosportsdaily.com, les Cavs sont en pourparlers pour la sortie de Collin Sexton et Kevin Love. Sexton et Love pourraient aborder le Guerriers de l’état d’or dans cet échange.

Sexton offre aux Warriors un autre extérieur chic et roulant pour aider à alléger le fardeau de Stephen Curry. Et l’Amour est quelqu’un pour qui ils ont manifesté leur intérêt à acquérir auparavant. Cleveland recevrait Andrew Wiggins et Jordan Poole dans ce transfert qui propulserait les Warriors à pouvoir à nouveau se battre pour un championnat avec le retour de Klay Thompson.