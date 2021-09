Rumeurs NBA : Kevin Love, rachat possible et aspirant à le signer

C’est peut-être la dernière chance, non seulement de gagner une bague, mais d’être à nouveau heureux sur un terrain de basket. Kévin Amour ne semble pas pouvoir avoir un avenir positif dans Les Cavaliers de Cleveland, une équipe en reconstruction qui compte des joueurs qui ne rentrent pas tout à fait dans ce contexte, comme Love lui-même ou Ricky Rubio. À 33 ans, l’attaquant qui a atteint la gloire de la NBA et a été l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue, a été des années loin de son niveau et fait face à de graves problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété ou la dépression, ainsi que des rechutes intempestives. blessures qui arrêtent tout soupçon de résurgence. Dans ce contexte, Rumeurs NBA indiquent que la meilleure chose pour toutes les parties serait un rachat qui lui permettrait de quitter l’Ohio et d’être un agent libre, un scénario qui prend de l’ampleur selon nbaanalysis.net.

Sa loyauté envers la franchise a toujours été sans faille, réapparaissant à chaque fois qu’il se sentait mieux et cherchant à contribuer autant que possible sur et en dehors du terrain. C’est pourquoi la position de certains Cavs qui ont jusqu’à présent été réticents à racheter est très critiquée. Mais tout indique qu’ils sont peut-être en train de reconsidérer et sont prêts à négocier le contrat de deux ans et 60 millions de dollars de salaire que Love a pour le libérer afin qu’il puisse signer pour une autre équipe. Et est-ce que Kevin peut continuer à être un joueur important sur le banc dans toute franchise aspirant au ring, car sa capacité innée à ouvrir le terrain et à rebondir est très appréciée.

Il y a 4 franchises qui se cachent pour signer Kevin Love

Autant il n’est pas dans sa meilleure forme, se voir dans un écosystème qui rivalise pour la gloire pourrait être l’antidote pour qu’il redevienne un joueur d’élite, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Rose. En ce sens, plusieurs franchises sont très intéressées par le fait que Kevin Love termine sa rotation et puisse apporter tout son talent et son expérience sur le banc. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, New York Knicks et Chicago Bulls Ce sont eux qui sont les mieux positionnés et il semble que dès le rachat attendu, ils se lanceraient à la recherche de la signature du joueur américain, essayant de faire un saut qualitatif dans leurs aspirations.