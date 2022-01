Rumeurs NBA : Kevin Porter Jr. quittera les Houston Rockets

Kevin Porter Jr. Il est l’un des joueurs avec le plus de conditions en NBA aujourd’hui. Un joueur avec une facilité étonnante pour marquer, un extérieur très physique et qui présente une complétude dans tous les aspects de son jeu qui en font une pièce à prendre en compte.

Cependant, le problème de Kevin Porter n’est pas dans ses conditions ou dans son style de jeu, c’est dans sa tête. L’esprit qui fait irruption dans de nombreuses stars de la ligue et de nombreux autres sports qui les empêchent de réussir en raison de leurs attitudes extra-sportives et de leurs problèmes hors du terrain.

Kevin Porter est sorti de Les Cavaliers de Cleveland après une bagarre qui s’est terminée par une altercation dans les vestiaires de l’Ohio, et leur séjour à Houston Rockets cela pourrait se terminer très bientôt pour des raisons très similaires.

Deux équipes sur leurs traces

L’une des rumeurs de la NBA qui ont commencé à déferler par certains des médias les plus pertinents aux États-Unis affirme que les Houston Rockets en ont marre de l’attitude de Kevin Porter Jr. et ont l’intention de le transférer, une nouvelle qui a atteint plusieurs franchises. ils veulent ajouter :

– Les Sixers de Philadelphie: L’équipe que Doc Rivers entraîne est l’une des équipes qui n’ont pas fini de sceller leur alignement. Sachant qu’il devra se passer des services de Ben Simmons, l’arrivée d’un outsider capable de marquer serait plus que nécessaire pour les projets futurs de la franchise.

– Clippers de Los Angeles: l’entité de Los Angeles traverse une mauvaise passe à cause des blessures de ses joueurs les plus importants, notamment Paul George et Kawhi Leonard. Introduire une pièce de plus dans la rotation des Clippers est intéressant et Kevin Porter s’intègre dans les plans de la franchise.