Rumeurs NBA: Kyle Lowry, prochaine signature des pélicans de la Nouvelle-Orléans

Ce qui semblait à première vue une opération incompréhensible et quelque peu désespérée, peut maintenant être vu comme une action totalement stratégique visant à renforcer le personnel expérimenté et talentueux pour raccourcir le processus de maturation du projet mené par Zion Williamson. Tous les Rumeurs NBA souligner que se débarrasser de Bledsoe, Adams et de deux tours du NBA Draft 2021, permettrait Pélicans de la Nouvelle-Orléans soyez l’une des franchises les plus actives de l’été et recherchez des signatures de stars. L’un d’eux peut être Kyle Lowry, un joueur vétéran qui sait ce que c’est que de gagner un ring et qui apporterait une énorme cohérence à l’équipe depuis le banc, comme l’indique cbssports.com.

S’il est vrai que de nombreux concurrents tentent de convaincre Lowry de jouer avec eux au cours des dernières années de sa carrière, la franchise de la Nouvelle-Orléans est convaincue qu’elle peut gagner Kyle avec le potentiel de sa jeune équipe. Il est curieux de voir comment ils n’ont pas un seul joueur de plus de 30 ans dans leur effectif, ils demandent donc de l’expérience au poste de meneur et Lowry peut devenir le barreur de cette équipe et alterner avec un autre meneur au profil différent. Protégé par la possibilité que cette idylle ait un effet similaire à celui de Paul sur les Suns, la direction des Pélicans estime qu’un joueur de 35 ans vaut la peine de parier, car il peut beaucoup augmenter la compétitivité de l’équipe.

Ball ou Hart pourraient être sacrifiés pour signer Lowry

Ils ont plusieurs options pour signer Kyle Lowry, qui pourrait passer par l’abandon de joueurs importants pour eux comme Lonzo Ball ou Josh Hart. Il semble qu’il faudra aller à ces extrêmes étant donné l’énorme compétitivité qu’il y a pour signer le meneur des Raptors. Ils devront très bien analyser tous leurs contrats et voir quelles sont les possibilités de continuer à avoir encore plus de marge salariale pour faire une offre succulente en termes économiques à un homme dont l’aspiration la plus haute est de gagner une bague. Ce ne sera pas facile, mais de nombreux facteurs peuvent rapprocher Lowry d’une Nouvelle-Orléans qui pourrait susciter de l’enthousiasme la saison prochaine.