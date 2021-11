Rumeurs NBA : Kyrie Irving et Luka Doncic partageant un vestiaire ?

Cela peut sembler fou, mais dans le Rumeurs NBA fait circuler la possibilité que Luka doncic ayez un meneur étoile de la ligue qui vous accompagne. Plus précisément Kyrie Irving. Bien que la clé de tout semble que ce ne soit ni dans la franchise texane ni dans celle de New York.

Il y a une troisième équipe qui est nécessaire pour pouvoir faire le transfert. Selon Collin Helwig de Fanside’s Valley of the Suns, les Phoenix Suns pourraient améliorer leur deuxième unité en aidant les Brooklyn Nets et les Dallas Mavericks à faciliter un commerce très fructueux centré sur Irving.

Dans le scénario commercial proposé, les Suns obtiendraient Jalen Brunson et James Johnson, les Mavericks obtiendraient Irving et Dario Saric, tandis que les Nets obtiendraient Kristaps Porzingis et Elfrid Payton. Irving donnerait aux Mavericks l’un des meilleurs marqueurs d’embrayage de la ligue, ainsi qu’un incroyable meneur de jeu et un tireur d’élite à trois points.

Ce @ swish41 s’estompe, Halleluka ! pic.twitter.com/WvkImKbifz – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 16 novembre 2021

Numéros

La saison dernière, il a récolté en moyenne 26,9 points, 4,8 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,4 interceptions. Un joueur qui duo avec Doncic pourrait mettre le monde du basket à ses pieds, et aussi le faire d’une manière très amusante à regarder. Il y aurait certainement des questions sur la compatibilité de Kyrie avec Luka. Cependant, une fois qu’ils auront trouvé la chimie parfaite, Helwig pense que le duo Irving et Doncic améliorerait de façon exponentielle l’offensive des Mavericks et les verrait se présenter pour le championnat.