Rumeurs NBA: Kyrie Irving pointe vers une sortie des Brooklyn Nets

Le retour de Kyrie Irving aux tribunaux de la NBA se rapproche. Ceci est confirmé par les dernières informations qui viennent de l’autre côté de l’étang, qui parlent d’une approche du joueur à la dynamique de Filets de Brooklyn pouvoir repartir à zéro avec son développement en faveur des intérêts de l’équipe new-yorkaise.

Cependant, la réalité est bien différente et le retour de Kyrie Irving en NBA pourrait se faire via une autre franchise. A tel point que les Brooklyn Nets sont déjà en pourparlers avec un certain nombre d’équipes lorsqu’il s’agit de tenter de placer un joueur avec tellement de problèmes extra-sportifs que cela ne se prête pas aux intérêts des New-Yorkais.

Kyrie Irving et ses motivations personnelles s’éloignent de plus en plus d’un Centre Barclays qu’il a déjà reçu deux propositions plus qu’intéressantes pour pouvoir sortir du meneur de jeu et recevoir une autre pièce intéressante dans sa recherche de la bague.

Deux options intéressantes

– Dallas Mavericks : Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur court avec l’arrivée possible de Kyrie Irving dans la franchise texane, qui veut ajouter une autre star avec Luka Doncic pour pouvoir grandir une fois pour toutes et être l’un des candidats au ring. Ce qu’ils pourraient offrir viendrait du côté de Kristaps Porzingis et avec une série de tours élevés du repêchage.

– Portland Trail-Blazers: Et l’une des dernières bombes apparues dans les informations de la NBA ces dernières heures concerne la possibilité que, depuis l’Oregon, ils acceptent le départ de Damian Lillard comme la fin d’un cycle qui n’en finit pas de démarrer et avec Damian Lillard comme nouveau leader sportif du projet dans cette position de base.

L’une de ces deux équipes finira-t-elle par obtenir la signature de Kyrie Irving ?