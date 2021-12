Rumeurs NBA : Kyrie Irving, restera-t-il avec les Brooklyn Nets ou pas ?

Kevin Durant il est dans la fleur de l’âge (et c’est beaucoup dire). Filets de Brooklyn l’a embauché avec Kyrie Irving pour tenter d’obtenir la première bague de son histoire. Les blessures de l’année dernière (et le bout de la chaussure et Giannis Antetokounmpo et compagnie) a empêché les Nets de l’obtenir.

Cette année, avec James durcirAvec Irving et Durant déjà installés (en plus d’autres ajouts importants pour améliorer la liste), ils étaient clairement les favoris pour remporter le ring avant le début de la saison. Cependant, la décision de Kyrie Irving de ne pas se faire vacciner les rend moins.

Ainsi, les Nets ont un dilemme sur la table. Si la loi new-yorkaise qui ne permet pas aux non vaccinés de jouer perdure, Irving est une entrave au niveau contractuel et au niveau sportif. Par conséquent, bien qu’ils n’aient pas mis le joueur en vente, ils sont à l’écoute des propositions.

Kyrie Irving jouera à nouveau au basket. Il le fera dans des matchs en dehors de New York. pic.twitter.com/hwHTEGlA2X – HEURE D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 17 décembre 2021

Rumeurs NBA

Pour le moment, nous n’avons pas lu Rumeurs NBA spécifique avec Irving comme protagoniste, bien que Shams Charania ait annoncé dans . que des propositions arrivent au Barclays Center. La vague de coronavirus a amené les Nets à avoir décidé d’avoir Irving pour jouer à l’extérieur, bien qu’il ait été testé positif et qu’il soit actuellement incapable de jouer.

S’il fait ses débuts et commence à jouer cela pourrait augmenter l’intérêt de certaines équipes à reprendre ses services s’il revient à un bon niveau. Nous voyons qu’il est difficile pour lui de rester avec les Nets toute la saison s’il continue de refuser de se faire vacciner et que la norme à New York ne change pas. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines.