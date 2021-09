Rumeurs NBA : la formule des Cleveland Cavaliers signe Ben Simmons

Les Rumeurs NBA autour de l’avenir de Ben Simmons et n’est pas pour moins. Un homme qui était la recrue de l’année et qui devient le meilleur défenseur de la saison devrait être bien mieux valorisé que ce que le marché montre actuellement. Et est-ce que la dévaluation en tant que joueur du meneur australien après les dernières séries éliminatoires a été énorme, et a été augmentée, si possible, par la façon dont il gère son départ des Philadelphia 76ers. Il n’y a pas une franchise qui a été postulée clairement et ouvertement pour lancer le reste par Simmons, mais il y en a plusieurs qui ont laissé entendre leur intérêt et l’un d’entre eux a été les Cleveland Cavaliers, comme indiqué par nbanalysis.net.

Les Ohioiens n’en finissent pas de voir Collin Sexton comme l’homme qui devrait guider le projet pour l’avenir qu’ils construisent, alors ils ne verraient pas de leurs yeux nus se passer de lui et se mettre entre les mains d’un Ben qui changerait totalement la voie. de jouer. Le transfert est complexe et il impliquerait une autre équipe, comme les Atlanta Hawks, qui se débarrasserait d’un Cam Reddish qui ne finit pas de convaincre et occupe beaucoup de masse salariale, en plus d’obtenir un remplaçant solide pour Trae Young, comme Tyrese Maxey. Les grands bénéficiaires en termes de volume de talent seraient les Sixers qui se débarrasseraient d’un problème avec Simmons et, en plus, intégreraient des pièces importantes à leur équipement. C’est la formule :

Les Cleveland Cavaliers reçoivent: Ben Simmons et le deuxième tour du repêchage 2024

Les Philadelphia 76ers reçoivent : Kevin Love, Collin Sexton, Cam Reddish, repêchage du premier tour 2022, 2023, 2024 et 2026

Atlanta Hawks reçoit: Tyrese Maxey, deuxième tour du repêchage 2022 et 2023

Bref, une option risquée pour les Ohioans puisqu’ils font tout confiance à la possibilité que Simmons les mènera à la gloire, alors que les Sixers constitueraient un quintette vraiment solide en ayant un meneur qui s’adapte mieux aux besoins de l’équipe. est Sexton.