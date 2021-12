Rumeurs NBA : La formule par laquelle Eric Gordon pourrait débarquer dans les New York Knicks

Ils parlent depuis un certain temps de la possibilité fiable que Eric Gordon sors de Houston Rockets, en raison de l’incompatibilité d’un vétéran talentueux comme lui dans une équipe sans empressement à concourir. Il y a beaucoup de franchises qui lèchent la possibilité de se renforcer avec un buteur de leur niveau et celui qui a montré le plus d’intérêt, selon Rumeurs NBAIl s’agit des New York Knicks, qui pourraient avoir une formule maîtresse pour s’offrir les services du joueur, selon ce qu’indique nbaanalysis.net.

Les Houston Rockets accueillent Kemba Walker, Kevin Knox et Quentin Grimes New York Knicks accueillent Eric Gordon et les deuxièmes tours de repêchage