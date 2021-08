Rumeurs NBA : La formule qui mènerait Lauri Markkanen aux San Antonio Spurs

in

Lauri Markkanen sera l’un des noms propres dans le Agence libre NBA 2021 puisque autant que les Chicago Bulls ont le droit de premier refus dans toutes les négociations, il ne semble pas que la franchise du Michigan soit particulièrement intéressée à garder le Finlandais. Son statut de jeune talent plein de projection le rend très attractif pour diverses franchises, la principale étant en ce moment les San Antonio Spurs, désireux d’incorporer un diamant à l’état brut, européen et d’une grande intelligence tactique. Voici comment ils pourraient vous signer, selon nbaanalysis.net :

Les San Antonio Spurs signent Markkanen par le biais de la signature et du commerce et reçoivent la sélection de premier tour du NBA Draft 2024 Les Chicago Bulls reçoivent en échange Looney Walker IV et la sélection de deuxième tour du NBA Draft 2023