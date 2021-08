Rumeurs NBA : La formule qui pourrait amener Buddy Hield à signer pour les Memphis Grizzlies

Copain reste l’un des joueurs les plus recherchés par de nombreuses franchises, désireux de se renforcer avec un concurrent né qui n’est pas content de la dérive concurrentielle de Rois de Sacramento et il veut devenir un spécialiste 3 & Def accompli au sein d’une équipe ambitieuse. Grizzly de Memphis est l’un de ceux qui ont montré le plus d’intérêt depuis des mois, et selon Rumeurs NBA, qui n’a fait qu’augmenter ces dernières heures. La formule pour y parvenir serait de se passer de Patrick Beverley et De’Anthony Melton, ainsi que d’accorder un premier tour de Draft 2022 et deux deuxièmes tours, 2023 et 2027. Cela rendrait l’incorporation de Hield viable, comme l’a révélé nbaanalysis.net.