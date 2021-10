Rumeurs NBA : La liste définitive des candidats à la signature de Ben Simmons

Le feuilleton d’été de Ben Simmons et son départ de 76ers de Philadelphie semble plus proche que jamais de la fin. Au-delà de la saison régulière 2021/22 sur le point de chuter, la mauvaise relation entre le joueur australien et la franchise de Pennsylvanie semble déjà à un point de non-retour.

Les Sixers travaillent sur des négociations avec les différentes équipes afin de restructurer leur équipe pour la nouvelle saison à venir, bien qu’ils ne le fassent actuellement qu’avec six des 30 franchises de la ligue. NBA.

Cela a été avancé par le journaliste du Philadelphia Inquirer, Keith Pompey. Il reste six équipes à se battre pour reprendre les services de Ben Simmons. Six destinations qui se répartissent entre :

Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers Toronto Raptors Indiana Pacers Detroit Pistons San Antonio Spurs

Timberwolves et Cavaliers, au premier rang de la grille

Sur les six candidats, les mieux placés dans les négociations sont le Minnesota et Cleveland. Les deux équipes, en raison de leur force au sein de l’équipe, sont celles qui peuvent le plus convaincre les managers des Sixers lors d’un transfert hypothétique.

Les Cavs veulent se débarrasser de Collin Sexton afin que Darius Garland et Ricky Rubio puissent former la zone arrière de départ de la franchise de l’Ohio. En plus de Sexton, l’inclusion d’autres pièces telles que Kevin Love et Cedi Osman (et quelques rounds de Draft) serait la clé pour gagner la signature de Ben Simmons. Les Timberwolves seraient en tête de liste s’ils n’avaient pas confirmé leur intention de conserver leurs trois étoiles : Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Certains des trois devraient probablement entrer dans le transfert avec un Malik Beasley qui semble avoir son avenir lié à ce qui se passe avec Simmons.