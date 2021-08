Rumeurs NBA: L’accord Markkanen-Mavs se rapproche

Les controverses et les combinaisons possibles continuent d’entourer Les francs-tireurs de Dallas. Le besoin de s’entourer au mieux Luka doncic dans la lutte pour transformer l’équipe texane en un prétendant au titre NBA continue de régner dans l’esprit de Mark Cuban et Rick Carlisle, qui travaillent pour que le Slovène se sente le mieux possible sur le terrain.

Pour cela, le besoin d’augmenter le niveau de certaines pièces de l’effectif américain est encore plus qu’évident, et le premier objectif identifié dans l’ensemble du Texas n’est autre que celui de Lauri Markkanen.

Depuis plusieurs jours, le nom du Finlandais est lié à un éventuel transfert chez les Mavs et la réalité est que cet accord entre les deux franchises se rapproche de plus en plus. De l’étage noble de Chicago Bulls Ils sont conscients qu’ils pourraient amasser d’autres pièces plus intéressantes s’ils sortaient l’européen, et ils ont déjà pris la décision qui devrait être officielle très prochainement.

Les termes de l’accord

Pour convaincre les Bulls par un transfert, du front-office des Dallas Mavericks ils ont offert plusieurs pièces et le joueur qui a le plus convaincu Chicago n’est autre que Maxi Kléber.

L’attaquant brésilien s’est développé ces dernières saisons comme un complément plus qu’intéressant au jeu intérieur. Avec de bonnes capacités de rebond dans les deux anneaux, des pourcentages acceptables dans le tir extérieur et beaucoup d’intelligence dans le mouvement du ballon, le Sud-Américain compléterait une liste qui s’est considérablement agrandie au cours de l’intersaison actuelle.

Qui gagnerait dans un accord hypothétique, quoique de plus en plus probable, entre les Chicago Bulls et les Dallas Mavericks sur le commerce croisé de Maxi Kleber et Lauri Markkanen ?