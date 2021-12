Rumeurs NBA Lakers : LeBron James tente d’attirer Damian Lillard

Les Rumeurs NBA, propulsé par Zane Harris de Lake Show Life, apportent Damien Lillard à Les Lakers de Los Angeles. Quelque chose qui semble impossible mais vu la situation des Angelenos et la façon de fonctionner James Lebron les partenaires de recrutement peuvent finir par se produire.

Avant que les Lakers ne concluent un accord fructueux avec les Wizards de Washington pour acquérir Russell Westbrook, Lillard a confirmé dans une interview avec Chris Haynes de Yahoo Sports que James et Anthony Davis l’avaient invité à déjeuner au manoir de LeBron.

Lillard a peut-être eu des difficultés plus tôt dans la saison, mais il serait toujours un ajout incroyable aux médailles d’or et de violet. Un joueur d’un tel niveau est toujours une excellente option. Pour échanger pour lui, les Lakers enverraient Westbrook, Rajon Rondo, un choix de première ronde en 2025, un choix de première ronde en 2027 et deux choix de deuxième ronde en 2023 aux Portland Trail Blazers en échange de Lillard. Et si nécessaire, ils devraient également inclure Talen Horton-Tucker.

Recrutez @Dame_Lillard la saison prochaine @Lakers @KingJames – Tsimikas (@nicky_fizzy) 3 décembre 2021

Le mouvement est-il possible ?

C’est un mouvement qui semble très fou. Et hautement improbable, mais Los Angeles doit prendre des risques. Cela provoquerait beaucoup de controverse, mais cela garantirait presque certainement que les Lakers remportent leur deuxième championnat de l’ère LeBron. Lillard a une moyenne de 21,5 points, 4 rebonds et 7,8 passes décisives par match, et les Lakers sont sûrs de livrer une excellente performance en formant un grand trio avec James et Davis.