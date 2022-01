Rumeurs NBA : l’avenir de Charlotte Hornets et Damian Lillard

Marché NBA: Il reste un peu plus d’un mois avant que la date limite de transfert NBA arrive le 10 février et 24 des 30 équipes de la ligue sont dans des endroits liés au jeu, donc si elles veulent s’améliorer ou se battre pour finir plus au-dessus, elles doivent performer un certain type de mouvement. Compte tenu de ce que nous avons vu à ce moment-là, beaucoup de choses ont changé par rapport à ce dont nous parlions en octobre : Grizzly de Memphis vous voudrez peut-être acheter pour être encore plus compétitif, tout comme Chicago Bulls (loin sont les options de transfert de Zach LaVine. Donc, ce que nous savons actuellement, c’est ce qui suit au sujet des équipes qui essaient de faire des mouvements :

Les Frelons, pour un pivot

Ainsi, à ce jour, Rumeurs NBA Des chiffres fiables nous viennent par exemple des confrères de Prosportsdaily concernant les Hornets et leur besoin évident de signer un ‘5’ (chiffres très discrets de Mason Plumlee et aide insuffisante de PJ Washington. Ainsi, la possibilité de l’arrivée de Myles tourneur, mis en vente par les Pacers, n’est pas exclu.

Si les hommes de Michael Jordan obtiennent un centre qui les rend plus solides en défense, ils seront un redoutable prétendant aux séries éliminatoires. En ce moment, ils sont trop incohérents pour être effrayants (dans la plupart des matchs qu’ils gagnent, ils doivent revenir). Si vous pouvez améliorer la défense, faites attention à eux.

Une catastrophe à Portland

A Portland Trail Blazers, tout est un vrai désastre. Nurkic et Covington Ils deviendront des agents libres cet été et ils cherchent un moyen de s’en sortir en ce moment. Damien Lillard Il est absent en raison d’une tendinopathie abdominale et connaît sa pire saison depuis 2014 (24 points par match). Ils sont douzièmes dans l’Ouest avec un bilan de 13 victoires et 23 défaites. Vous cherchez une issue CJ McCollum, bien qu’il n’arrête pas de se blesser. Nous ne savons pas ce qu’ils vont faire sur le marché, mais nous savons qu’ils doivent faire quelque chose. S’ils ne bougent pas de jeton, le navire va couler définitivement.