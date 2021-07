Rumeurs NBA : l’avenir de Kawhi Leonard, entre vos mains

Léonard Kawhi est le joueur qui a été le plus impliqué dans Rumeurs NBA au cours des cinq dernières années. Après deux années avec les Los Angeles Clippers au cours desquelles il n’a pas atteint son objectif de remporter une autre bague, il a cet été la possibilité de redevenir joueur autonome. Vous avez une option de joueur que nous supposons que vous allez rejeter et vous avez plusieurs options à renouveler.

Il est totalement libre de signer 4 ans en échange de 176 millions de dollars avec l’équipe qu’il souhaite. Vous pouvez également choisir à nouveau de signer un contrat court, sans attaches, un 1+1 en échange de 82 kilos. L’option la plus sûre et la plus lucrative pour Kawhi serait de re-signer pour les Los Angeles Clippers en échange de 235 millions de dollars et 5 ans (47 millions de dollars par saison).

L’autre option pour Kawhi serait d’accepter l’option joueur de 36 kilos puis de prolonger son contrat de quatre ans supplémentaires en échange de 181,5 kilos.

Les chiffres de Kawhi Leonard dans ces Playoffs : 30,4 points 7,7 rebonds 4.4 passes décisives 57,3 FG% 39,3 3P% 88 FT% Cela me déprime de penser à ce que cela aurait été avec lui sur le terrain. pic.twitter.com/aX2b9zpS1i – LA ClippersARG (@ClippersARG_) 1er juillet 2021

Les tondeuses améliorées

La vérité est que l’image que les Clippers ont donnée lors de ces éliminatoires a été très bonne, d’autant plus que Kawhi n’a pas pu jouer la finale des demi-finales de conférence contre les Utah Jazz ou la série contre les Suns en raison d’une blessure. Cela pourrait inciter le joueur à décider de rester à LA pour la prochaine agence libre pour voir si la troisième fois peut être le charme.