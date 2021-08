Rumeurs NBA: le but des Golden State Warriors est un autre espagnol

L’une des équipes qui a le plus encouragé la pré-saison, et continuera de le faire, est Guerriers de l’état d’or. Avoir l’un des meilleurs joueurs de la ligue tel qu’il est Stephen Curry Cela en fait déjà l’une des équipes les plus intéressantes de la saison à venir, mais connaissant le reste des pièces qui composeront le roster de Steve Kerr C’est, encore plus si possible, un plus d’attirance que nous essayons de révéler.

Bien sûr, avec Steph, nous verrons l’infatigable Draymond vert et si les blessures les respectent, Klay Thompson et James Wiseman. Une fois que le transfert qui met fin à Bradley Beal dans la franchise La Bahía n’a pas eu lieu, le panorama ordonne à la boîte d’or de devoir signer une pièce secondaire qui peut collaborer à la tâche de revenir aux Playoffs et de se battre à nouveau pour la conquête d’un nouveau anneau.

Ainsi, il existe de nombreuses rumeurs NBA qui ont lié une série de noms qui ont été liés aux Golden State Warriors pour renforcer l’équipe. Le dernier à le faire, l’un des meilleurs joueurs espagnols du moment dans le basket nord-américain.

Qui est-ce?

Nous avons parlé, comment pourrait-il en être autrement, de Serge Ibaka. L’attaquant des Los Angeles Clippers n’a pas pu s’imposer dans la franchise de Los Angeles à cause de blessures, et il n’est pas exclu qu’il puisse devenir une monnaie d’échange pour Tyronn Lue pour renforcer sa peinture.

Serge Ibaka apporterait beaucoup de choses aux Warriors : rebond, défense, centimètres dans la peinture, dominance physique, points, tir extérieur, variabilité dans les systèmes, un plus large éventail de possibilités dans la rotation… Verra-t-on le centre espagnol ensuite à Stephen Curry dans Golden State Warriors ?