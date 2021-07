Rumeurs NBA: Le contrat des Chicago Bulls pour offrir le ballon Lonzo à Free Agency

in

Free Agency 2021 est en baisse, et les rumeurs NBA sont désormais très nombreuses. L’un des joueurs dont on parle le plus est Boule Lonzo, qui met fin au contrat avec les pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, Chicago Bulls il préparerait déjà son offre pour avoir Lonzo. La franchise de l’Illinois est derrière le meneur depuis quelques mois et ne veut pas manquer l’occasion de signer sa signature. Ladite offre, suivant les informations de Fischer, serait d’environ 80 millions de dollars pour quatre saisons. Soit 20 millions par saison.