Rumeurs NBA: Lebron donne le feu vert aux Lakers pour signer Paul ou Westbrook

James Lebron Il est conscient que son temps est compté dans l’élite et veut tirer le meilleur parti de ses options pour obtenir une autre bague. Pour cela, il a déjà communiqué à Les Lakers de Los Angeles son approbation que les mouvements pertinents soient effectués pour signer un vétéran et meneur de jeu éprouvé. Selon le Rumeurs NBA, deux noms aussi brillants que ceux de Chris Paul et Russell Westbrook. Le premier d’entre eux ira à Free Agency cet été et les Lakers pourraient enchérir très haut pour lui, tandis que pour recruter Westbrook, vous devrez signer et échanger avec Dennis Schroder et inclure Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker dans le package, tel et comme Sportsyahoo révèle.