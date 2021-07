Rumeurs NBA : l’échange des Clippers contre Kemba Walker

in

marcheur Kemba Il ne jouera pas la saison prochaine dans le Thunder d’Oklahoma City. C’est ainsi que la nouvelle a fuité il y a un peu plus d’une semaine. Le meneur, qui est arrivé via le commerce avec les Boston Celtics par Al Horford et Moses Brown, sera utilisé par OKC comme monnaie d’échange pendant la période de transfert pour continuer à améliorer son processus de reconstruction.

Selon NBA Rumors, l’une des franchises qui s’est intéressée à Kemba Walker était Clippers de Los Angeles. La franchise Angelina veut que le joueur soit le troisième élément d’un potentiel « Big Three » aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard.

Pour mener à bien l’échange, les Clippers devront proposer un package qui équilibre le contrat Kemba de 30 millions de dollars. Selon Dan Favale de Bleacher Report, l’une des possibilités serait la suivante :

Clippers envoie : Serge Ibaka + Rajon Rondo + Luke Kennard + 30e choix au repêchage 2021 + 2e tour 2024 + 2e tour 2025. Oklahoma envoie : Kemba Walker + Kenrich Williams.