Rumeurs NBA : les 12 équipes en lice pour signer Ben Simmons

La NBA est une compétition qui se caractérise par de nombreux drames sur le marché, il est très rare qu’une saison soit calme à cet égard. Cette année, c’était au tour de Ben Simmons être le protagoniste, et quoi qu’il arrive semble être ancré à 76ers de Philadelphie. Qu’est ce que ça signifie? Une équipe veut-elle l’avoir aujourd’hui?

La réponse peut être surprenante, car au cours de ces mois, nous avons vu de nombreux Rumeurs NBA sur Simmons et bien qu’il n’y ait pas eu d’approche du transfert, le terrain a été beaucoup testé. Après si longtemps avec le même problème dans l’air, les franchises savent déjà ce qu’elles ont à offrir pour parvenir à acquérir l’Australien.

Les 12 équipes

Dans une récente interview sur Sportsday NSW, la légende de la NBL Lanard Copeland a révélé qu’au moins 12 équipes de la NBA ont exprimé un grand intérêt pour l’acquisition de Simmons.

« Il y a des équipes dans la NBA qui se battent et elles aimeraient un Ben Simmons en ce moment. Ils travaillent sur des échanges en ce moment. J’ai entendu dire qu’il y avait 12 équipes qui parient sur lui en ce moment. Philadelphie sera probablement intelligent et l’enverra au Côte Ouest. Parce qu’ils savent à quel point Ben a de la valeur. Ils ne veulent pas affronter Ben cinq ou six fois par an. Ils l’envoient dans l’Ouest et quand un accord se passe bien pour eux, alors les choses se passeront « , a-t-il expliqué.

Shams Charania de l’Athletic a nommé plusieurs prétendants pour Simmons et quatre sont de la Conférence Ouest : Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings et Minnesota Timberwolves. À l’exception des Lakers, toutes ces équipes ont été liées à Simmons dans les rumeurs ces derniers temps.