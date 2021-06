Rumeurs NBA : Les 2 équipes qui vont pour la signature de Drummond

in

André Drummond est appelé à être l’un des noms propres de 2021 sur le marché NBA. Avec un contrat temporaire en les Lakers de Los Angeles qui le référera à Free Agency dans quelques mois, le centre américain a scellé sa meilleure saison, mais il reste une pièce plus qu’intéressante pour de nombreux prétendants au ring qui veulent mettre du muscle et des points dans leur peinture.

L’équipe d’entraîneurs et la direction des Lakers ont déjà confirmé à plus d’une occasion qu’Andre Drummond est l’un des objectifs de l’été dans la franchise de Los Angeles. Sa signature ne s’est pas faite comme un patch mensuel, à moins de penser pouvoir prolonger cette situation sur plusieurs saisons. Et c’est pourquoi de la Centre Staples Ils opteront pour les éliminatoires pivots avec une offre convaincante, mais ils ne seront pas les seuls.

Ceux de Frank Vogel Ils sont sortis des concurrents coriaces autour des rumeurs NBA qui parlent du sort possible du joueur, qui sont les suivantes.

Les équipes qui veulent le signer

– Chaleur de Miami: la planification de la prochaine saison de Chaleur a déjà commencé, sans grands changements prévus, mais avec un certain nombre de demandes qui doivent être satisfaites. Et l’un d’eux est le centre. Un compagnon pour Bam Adebayo, un dominateur de peinture qui peut marquer et protéger la jante (bien que ce ne soit pas exactement son fort).

– Boston Celtics: Ils ont déjà essayé de l’attraper avec le rachat des Cavaliers et n’ont pas pu l’obtenir, mais ils reviennent à la charge. Une autre équipe qui a clairement besoin de centimètres et de talent dans sa peinture, quelque chose qu’André Drummond a clairement en excès.

Deux destinations de plus que souhaitables pour n’importe quel joueur, bien qu’une seule puisse obtenir la sienne. Qui obtiendra les anciens Detroit Pistons cet été?