Rumeurs NBA : les 3 agents libres qui pourraient intéresser les Brooklyn Nets

Quoi qu’il arrive dans ces Playoffs NBA 2021, le projet lauréat de Filets de Brooklyn Cela se poursuivra la saison prochaine et la direction travaille déjà pour compléter l’équipe et entourer le Big 3 de la meilleure façon possible, comme indiqué Rumeurs NBA. À tel point que, selon ce qui a été dit par nbaanalysis.net, il y a trois agents libres qui pourraient parfaitement s’intégrer dans la franchise new-yorkaise en tant que joueurs secondaires qui contribuent depuis le banc. Ils sont Bismack Biyombo, Ish Smith et Javale McGee.