Rumeurs NBA : Les 3 équipes idéales pour Derrick Rose

Derrick Rose sortira cet été à Agence libre NBA 2021 et devrait susciter un énorme intérêt de la part de diverses équipes en raison de son bon travail en tant que joueur de deuxième but dans Knicks de New York, comme indiqué Rumeurs NBA. Ceux de la Big Apple sont précisément l’une des meilleures options pour leur avenir, car ils peuvent s’établir comme joueurs de deuxième but et mentors pour les jeunes, et continuer à contribuer sur le banc. dollars de Milwaukee devra également chercher un vétéran de deuxième but alors que Jeff Teague quittera l’équipe, tandis que chaleur de Miami il pourrait perdre Dragic ou Nunn, comme l’a révélé nbaanalysis.net.