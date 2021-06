Rumeurs NBA : les 3 équipes intéressées par la signature de Mike Conley

Mike Conley Il deviendra joueur autonome sans compensation cet été après une saison au cours de laquelle il a largement contribué à la bonne dynamique des Utah Jazz. L’équipe a accusé sa mauvaise condition physique lors des éliminatoires de la NBA 2021 et on s’attend à ce que Salt Lake City essaie de la conserver. Cependant, comme indiqué par nbaanalysis.net, un certain nombre de Rumeurs NBA sur la possibilité que trois autres franchises se battent pour leurs services. Aurait Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers et New York Knicks.