Rumeurs NBA : Les 3 équipes qui peuvent signer Cam Reddish

Beaucoup de coq dans le même poulailler. Avec ce problème, vous pouvez rencontrer faucons d’Atlanta à court terme, ce qui le conduirait à se passer de Cameron rougeâtre, qui gagne le statut d’étoile. Avec Young et Collins attachés et avec beaucoup, ils ont été déchaînés Rumeurs NBA autour d’un éventuel départ du talentueux attaquant, qui a suscité un vif intérêt pour de nombreuses franchises NBA. Cependant, comme indiqué par nbaanalysis.net, il existe trois équipes qui ont plus d’options pour vous recruter lors d’un éventuel transfert :

Indiana Pacers Oklahoma City Thunder Pélicans de la Nouvelle-Orléans