Rumeurs NBA : Les 3 équipes qui peuvent signer Duncan Robinson

chaleur de Miami Ils ont très bien renforcé leur effectif ces derniers mois et les performances de certains joueurs secondaires comme Straus ou Vincent, ainsi que l’amélioration de Tyler Herro, leur confèrent une garde-robe très notable dans le jeu extérieur. Alors qu’il est vrai que Duncan robinson C’est toujours un joueur important, il ne semble plus aussi indispensable qu’avant et la franchise floridienne pourrait envisager un transfert pour obtenir quelque chose en retour. C’est ce que le Rumeurs NBA collectées par nbaanalysis.net, qui désignent trois franchises comme d’excellents candidats :

Magie d’Orlando

Grizzly de Memphis

Indiana Pacers