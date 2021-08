Rumeurs NBA : Les 3 équipes qui peuvent signer James Ennis III

James Ennis III Il fait partie de ces joueurs appelés à faire partie d’une équipe avec des aspirations en tant qu’homme de banc et avec un rôle secondaire pertinent en défense, capable de changer la dynamique. Son expérience et sa capacité de travail lui ont valu une grande notoriété qui lui permet de susciter un grand intérêt pour cette dernière partie du marché. Rumeurs NBA sur votre avenir. Avec 31 ans et une bonne main dans le tir extérieur, il y a trois équipes qui aspirent à obtenir leurs services et semblent les mieux positionnées en ce moment, comme l’indique nbaanalysis.net.

Los Angeles Clippers Orlando Magic Los Angeles Lakers