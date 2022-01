Rumeurs NBA : les 3 futures options de Ricky Rubio

Ricky Rubio il s’est cassé le genou il y a quelques jours alors qu’il marquait 27 points aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Ce week-end a été acclamé au Rocket Mortgage FieldHouse par les fans des fans, qui ont vu à quel point l’Espagnol est plus que engagé dans le projet et a revu ses coéquipiers. Les Cavaliers de Cleveland malgré avoir été grièvement blessé récemment.

El Masnou jouait son meilleur basket depuis son arrivée en NBA. Il a récolté en moyenne 13 points et 6,6 passes décisives par match, égalant ses meilleures années, mais avec un impact énorme sur ses coéquipiers sur et en dehors du terrain. Comme il l’a fait avec les Suns, mais avec un rôle plus pertinent si possible.

Ricky Rubio a prouvé au cours de ses premières années chez les Wolves qu’il était capable d’être régulièrement l’un des cinq meilleurs assistants de la ligue. Dans le Jazz, il pouvait aussi marquer trois et avoir des matchs à plus de vingt et trente points. Aux Suns, pour mener un projet théoriquement mauvais et faire progresser ses coéquipiers.

Son prix après deux années scandaleuses était de revenir aux Wolves, dans une équipe dans laquelle il n’avait pas de trou (ou ils ne voulaient pas le faire), puis d’être échangé à OKC et aux Cavs. Le dernier, on le sait. Maintenant, après la grave blessure, nous devons nous poser une grande question : où va jouer Ricky Rubio la saison prochaine ?

L’été prochain, il sera joueur autonome et voici ses options :

Renouveler avec les Cleveland Cavaliers

La meilleure option pour Ricky en ce moment est de poursuivre un projet pour lequel il semble être la solution idéale. L’équipe, avec lui comme meneur remplaçant qui partage les minutes avec Darius Garland, fonctionne parfaitement. Avoir à votre disposition trois grands hommes comme Markkanen, Allen, Mobley ou Love à votre disposition pour lui passer le ballon ou lui générer des espaces de pénétration est une chose merveilleuse. Tout dépendra de l’espace salarial, de ce que les Cavs veulent investir.

Signez pour une autre équipe NBA

Les performances offertes par Ricky ces dernières années dans les Utah Jazz, les Phoenix Suns et, surtout, les Cleveland Cavaliers, donnent naissance à toute équipe ayant besoin d’avoir une base de ses caractéristiques (comme les Boston Celtics, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers ou Golden State Warriors) peuvent intensifier et essayer de saisir leurs services l’été prochain. Ce ne serait pas surprenant.

L’option la plus éloignée qui aurait à voir avec une mauvaise récupération de votre blessure grave. Ricky n’était pas loin de revenir en Europe l’été dernier après une saison décevante chez les Minnesota Timberwolves. Cependant, ces mois avec les Cavs ont clairement montré qu’à 31 ans, il avait encore beaucoup à offrir en NBA. Ne devrait pas revenir.