Rumeurs NBA : Les 3 joueurs avec lesquels les Lakers de Los Angeles peuvent compléter leur roster

Les Lakers de Los Angeles Il veut presser toutes les options possibles pour former une équipe solide pleine d’options pour débloquer des matchs et se qualifier pour le ring, comme l’indiquent les rumeurs de la NBA. Ils ont clairement opté pour l’ancienneté et semblent concentrés sur l’ajout d’une pièce de plus dans ce sens. La priorité est de signer un tireur, un buteur consommé de l’extérieur qui ouvre le terrain et marque des points depuis le banc, étant JJ Redick et Jamal Crawford les favoris. Ils ont également la possibilité de DeMarcus Cousins pour renforcer le jeu intérieur, selon nbaanalysis.net.