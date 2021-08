Rumeurs NBA : Les 3 meneurs qui intéressent les Golden State Warriors

in

Rumeurs NBA : Golden State Warriors Il a encore quelques lacunes dans son alignement et le poste principal qu’ils doivent améliorer est celui de meneur. Ils ont Jordan Poole et Nico Mannion pour remplacer Stephen Curry, mais ils pourraient utiliser un pur meneur pour fermer l’équipe. Ainsi, après les arrivées d’André Iguodala, d’Otto Porter Jr. et de Nemanja Bjelica, en compagnie des deux joueurs du repêchage, ceux de la Baie ont ouvert leur dévolu sur un meneur expérimenté en championnat pour clôturer leur effectif.

Il y a trois noms qui sonnent selon les compagnons de Yardbarker :

Dante Exum

Dante Exum vient d’obtenir un bronze pour l’Australie aux Jeux de Tokyo. Lors de sa dernière saison en NBA, aux Cleveland Cavaliers, il a récolté en moyenne 3,8 points par match. Il n’a pas eu beaucoup de chance au cours de la dernière année et demie dans une équipe qui a priorisé les choix de repêchage. Avant, il a joué trois ans et demi dans l’Utah Jazz, se produisant à un bon niveau. C’est un meneur de jeu puissant qui, à ses débuts dans la ligue, a montré du potentiel.

Frank Ntilikina

Le meneur français a terminé quatre saisons NBA dans les Knics de New York et est devenu joueur autonome cette année après sa pire saison (il a perdu le poste de meneur remplaçant au profit de Derrick Rose). Il a à peine joué 33 matchs. Au cours de ses trois premières saisons, sa performance en tant que meneur remplaçant était bonne, avec beaucoup d’activité physique et une certaine capacité de marquer.

Jeff Teague

Jeff Teague a récolté en moyenne 6,7 points et 2,4 passes décisives par match entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks, avec qui il a fini par être champion NBA. Expérimenté, loin d’être son meilleur dans la ligue, mais certainement un joueur parfait pour le rôle de meneur remplaçant.