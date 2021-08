Rumeurs NBA: Les 3 noms que les Chicago Bulls mélangent pour être un candidat ferme pour le ring

Chicago Bulls C’est l’une des franchises qui s’est le mieux renforcée ces derniers temps, mais cela n’exclut pas de faire un effort supplémentaire dans sa tentative de constituer un effectif le plus complet et le plus long possible, ce qui en fera de sérieux prétendants à la gloire cette saison. D’après ce qu’ils indiquent Rumeurs NBA, le Michigan envisage de signer davantage pour renforcer la rotation et trois noms ont émergé avec une force particulière, comme indiqué par nbaanalysis.net.

Wesley Matthieu

DeMarcus Cousins

Paul Millsap