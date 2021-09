Rumeurs NBA : Les 3 scénarios avec lesquels CJ McCollum quitterait les Portland Trail Blazers

CJ McCollum semble avoir atteint un sommet en ce qui concerne sa relation avec Portland Trail Blazers et la franchise de l’Oregon n’exclut toujours pas complètement un transfert afin de recruter d’autres types de joueurs pour le talentueux tireur. Selon Rumeurs NBA, On s’attend à ce qu’ils débutent la saison avec lui, mais si les sensations ne sont pas satisfaisantes ils chercheront un échange, considérant en priorité l’une des trois options présentées par nbaanalysis.net :

Échangez McCollum et Little à Indiana Pacers en échange de Brogdon, Lamb et un premier tour Draft 2023 Échangez McCollum, Little et deuxième tour Draft 2023 à Memphis Grizzlies en échange de Brooks, Anderson, Jones et premier tour Draft 2024 Transfert à McCollum, deuxième tour Draft 2022 et 2024 à Cleveland Cavaliers en échange de Sexton, Love, top 5 Draft 2023 et premier tour Draft 2024