Rumeurs NBA : Les 4 équipes intéressées par la signature de Nerlens Noel

Nerlens Noël Il a acquis une notoriété bien plus importante que prévu dans les New York Knicks en raison de la blessure de Mitchell Robinson et ses grandes performances défensives pourraient faire de lui un joueur convoité par plusieurs franchises dans Free Agency 2021, selon ce qui est indiqué par Rumeurs NBA. A 27 ans, il cherche à se consolider avec un contrat à moyen et long terme, qui lui permet de s’implanter dans une franchise avec des aspirations et dans laquelle il peut offrir ses compétences d’intimidation et de rebond dans le domaine. D’après nbaanalysis.net, il est difficile pour les Knicks d’essayer de le retenir dans l’équipe, il y a quatre franchises très intéressées par lui :

Rapaces de Toronto

Rois de Sacramento

Charlotte frelons

Portland Trail Blazers