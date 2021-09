Rumeurs NBA : les 5 franchises avec le plus d’options pour signer John Wall

Situation très complexe face à John Wall cette saison, coupé de toute possibilité de rivaliser avec les Houston Rockets et contraint de trouver une solution pour sortir de la franchise texane au plus vite. Un transfert semble presque utopique pour un joueur comme lui, un éventuel rachat étant la seule option, bien que pour cela, Wall devrait renoncer à beaucoup d’argent, selon Rumeurs NBA. S’il le faisait, dans le but de signer pour une franchise dans laquelle il pourra jouer et se qualifier pour un ring, il y en aurait plusieurs dans une situation privilégiée pour le recruter. Clippers de Los Angeles et 76ers de Philadelphie ils le feraient en vous offrant le minimum de vétéran et en satisfaisant votre besoin d’une base supplémentaire à faible coût, tout en Atlanta Hawks, Denver Nuggets et New Orleans Pelicans ils pourraient vous offrir plus d’argent, comme le révèle Hoopshype.