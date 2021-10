Rumeurs NBA : les 5 joueurs dont tout le monde parle

Certains des meilleurs joueurs de la compétition sont plongés dans des situations extra-sportives qui rendent ce début de saison plus chargé en termes de Rumeurs NBA fait référence. Voici les cinq acteurs dont on parle le plus face à un éventuel transfert à court terme :

Bradley Beal

Tant qu’il ne renouvellera pas avec les Wizards, Bradley Beal sera en pourparlers sur son possible échange. Il est peut-être la star la moins bien entourée de la ligue, et s’il veut gagner, il devra probablement choisir de quitter DC pour essayer une autre équipe. Nous verrons ce qu’il décide. C’est ce que les confrères de The Ringer ont commenté à son sujet il y a quelques jours :

Tous les regards sont tournés vers Ben Simmons et Kyrie Irving maintenant, mais tout le monde, des dirigeants d’équipe aux joueurs rivaux, continue de surveiller les Wizards de Washington. « Presque à chaque match auquel nous jouons, quelqu’un dit quelque chose », me dit Bradley Beal au téléphone, concernant la fréquence à laquelle les joueurs essaient de le recruter pour partir. « Vous aimez le fait que les gens voient votre jeu et qu’ils adoreraient jouer avec vous. Mais c’est aussi difficile à l’arrière, parce que vous n’avez aucune idée de ce que vous voulez faire. »

Marvin bagley

Mavin Bagley a demandé à être échangé il y a quelques mois. Les Kings ont dit non parce que sa valeur avait baissé. Maintenant, la saison commence et ils le laissent en dehors de la rotation. Logiquement, l’agent de Bagley s’est plaint. Cela n’a pas de sens qu’ils ne le transfèrent pas parce que sa valeur est faible et qu’ensuite ils ne le mettent pas, car sa valeur va encore baisser.

Le centre de l’Arizona joue avec le handicap d’être repêché devant Luka Doncic et Trae Young dans une erreur de repêchage historique. Pourtant, ses chiffres ne sont pas mauvais (14,4 points et 7,5 rebonds sur les 3 saisons qu’il a accumulées en championnat). On verra si les Kings décident de le mettre sur le marché.

Damien Lillard

On sait que Damian Lillard ne va pas vouloir quitter les Portland Trail Blazers après-demain. Vous ne voudrez pas quitter l’équipe de votre vie du jour au lendemain. Para a déjà prévenu que si la chose ne fonctionne pas, il veut choisir de gagner. Jusqu’à présent, la saison des Blazers n’a pas trop bien commencé. Il faudra attendre, mais les rumeurs NBA viendront.

On sait qu’il s’est entretenu avec son coach Chauncey Billups et qu’il a été le plus positif : « Je ne vais pas partager les détails de nos conversations, mais ce n’est pas souvent que quand je parle aux gens ils voient ce que je vois. jeu, regardez le jeu. les gens… peu de gens voient ce que je vois. Mais beaucoup de ce que je vois, il le voit. C’était donc très important pour moi. Comme si c’était un gros problème. «

Kyrie Irving

Kyrie Irving n’est pas sur le marché, mais le fait qu’il ne puisse pas jouer avec les Brooklyn Nets car il n’a pas été vacciné et que les New-Yorkais cette année seront oui ou oui pour obtenir la bague signifie que de nombreuses rumeurs NBA ont surgi autour de lui. La dernière fois que nous le savons, c’est que les Nets ne l’ont pas encore mis en vente, mais ce sont des appels de diverses équipes s’interrogeant sur sa situation.

Ben Simmons

L’homme du moment. Ben Simmons veut partir et les Sixers partir, mais pas à n’importe quel prix. Ainsi, une solution difficile qui satisfera tout le monde. Il est quasiment impossible pour Philadelphie d’obtenir ce qu’il veut pour lui pour tout ce qui a été dévalué par sa mauvaise fin de saison dernière au niveau sportif et par son inconduite actuelle. L’un des deux doit reculer. La situation devient de jour en jour plus insoutenable.