Rumeurs NBA : Les 6 qui peuvent être échangées à court terme

La saison régulière de la ligue vient à peine de commencer et le Rumeurs NBA sur les mouvements possibles du marché. Il existe plusieurs franchises qui ont des joueurs durables pour leurs intérêts, mais qui ont une valeur marchande intéressante, alors ils espèrent qu’au fur et à mesure que le cours progresse et que les hommes performent à un certain niveau, ils seront en mesure de les transférer en échange d’autres joueurs. plus intéressant pour eux. Comme le révèle Hoopshype, il y a 6 professionnels qui sont dans la gâchette à cet égard :

Cam Rougeâtre (Atlanta Hawks)

Terrence Ross (Orlando Magie)

Josh Hart (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

Copain (Rois de Sacramento)

Blanc coby (Chicago Bulls)

Nicolas Claxton (Filets de Brooklyn)