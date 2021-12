Rumeurs NBA: les Atlanta Hawks conditionnent la libération de Cam Reddish

cam rougeâtre est l’un des joueurs les plus recherchés de faucons d’Atlanta. Ceux de Géorgie sont ouverts à un éventuel transfert, mais ils font une condition qu’en échange, au moins, ils incluent un premier tour. Compte tenu du fait qu’ils ont des joueurs comme Kevin Huerter, De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari, le départ de Reddish est plus que possible, mais comme nous l’avons dit, une bonne offre doit arriver.

Cam Reddish avec le dunk !! pic.twitter.com/Sy3r6vWOmS – Faits saillants de la NBA (@HighlightsNBArg) 23 décembre 2021