Rumeurs NBA : les Atlanta Hawks veulent acquérir Ben Simmons

faucons d’Atlanta ont un gros projet en main, mais Grant Afseth de NBA Analysis Network pense tenter sa chance sur un échange pour Ben Simmons cela aurait beaucoup de sens pour eux. Dans le scénario commercial proposé par ce journaliste américain, les Hawks enverraient un colis comprenant Cam Reddish, Danilo Gallinari et Onyeka Okongwu à Sixers de Philadelphie en échange de Simmons.

C’est une belle offre, mais il ne faut pas oublier le potentiel de l’Australien malgré tout le sport supplémentaire qui l’accompagne ces derniers temps. L’ajout de Ben serait un ajout intrigant à Atlanta et au Rumeurs NBA Cette idée fait son chemin.

Simmons s’intégrerait en leur donnant une autre jeune star à jumeler avec Trae Young et il peut encore avoir beaucoup de défauts dans son jeu, mais l’avoir sur le terrain pourrait aider les Hawks à cacher la plus grande faiblesse de Young qui est l’ailier défensif.

Il y a 4 ans aujourd’hui, Ben Simmons établissait un record NBA pour le plus grand nombre de tentatives de FT en un quart : 24 ! J’ai fini avec 31 PTS (15/29 FT), 18 REB, 4 AST, 2 STL, 2 BLK, W Ben Wallace (2005) et Dwight Howard (2013) avaient le précédent record avec 20. pic.twitter.com/bkp0em5jGH – Ballislife.com (@Ballislife) 29 novembre 2021

Le meneur des 76ers a récolté en moyenne 14,3 points, 7,2 rebonds, 6,9 passes décisives et 1,6 interceptions par match la saison dernière et son jeu très complet pourrait être le meilleur complément possible pour Young. Les Hawks montrent peut-être une certaine amélioration dans leur jeu récent, mais s’ils veulent faire une autre course en profondeur dans les séries éliminatoires, ils pourraient utiliser un échange pour Simmons. Alors qu’ils étaient à Philadelphie, ils se débarrasseraient d’un problème en recevant de bons joueurs qui correspondent au salaire avec le départ de Ben.