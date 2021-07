Rumeurs NBA : les « Big Three » dont les Bulls rêvent avec Ben Simmons

in

Ben Simmons et Damian Lillard sont les deux joueurs qui profitent actuellement du buzz NBA concernant le marché des transferts intersaison. Au premier d’entre eux, qui est celui qui semble avoir son avenir à court terme plus éloigné de sa franchise respective, 76ers de Philadelphie, les prétendants ne cessent d’apparaître.

L’un des derniers à apparaître sur la scène a été Chicago Bulls. L’équipe de l’Illinois State veut former un ‘Big Three’ avec l’arrivée d’un Simmons qui rejoint Nikola Vucevic et Zach LaVine dans l’objectif de la franchise d’atteindre le septième ring de son histoire (et le premier de l’ère ‘post Michael Jordan’) .

ZACH LAVINE A PRIS UN CORPS – (via @usabasketball) pic.twitter.com/r4IrFnOKs3 – SportsCenter (@SportsCenter) 13 juillet 2021

Malgré avoir convaincu les Sixers sans inclure Vucevic ou LaVine dans le commerce hypothétique, les Bulls ont toujours des options pour cela. C’est ce que Zach Buckley du Bleacher Report dit dans l’un de ses articles les plus récents.

Dans le scénario de l’échange proposé par Buckley, Lauri Markkanen, Coby White et Tomas Satoransky entreraient en jeu, ainsi qu’une sélection dès le 1er tour de la NBA Draft 2025. Tout cela en échange d’un Ben Simmons dont la valeur dans le marché lui-même est actuellement le plus bas depuis son arrivée en NBA.

Les Sixers, pas de précipitation

Les Philadelphia 76ers ne sont pas pressés de déplacer leur joueur. La franchise de Pennsylvanie est consciente des qualités de Simmons et à quel point il est rare d’avoir un tel joueur en NBA aujourd’hui. Les Sixers considèrent l’Australien comme une superstar de la ligue et, en tant que tels, ils ne le déplaceront pas pour moins que la valeur qu’ils pensent qu’il possède.